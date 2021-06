Premiate le foto più belle del Concorso fotografico “Anziani al tempo del Covid”

“Anziani al tempo del Covid” è il titolo della mostra e del concorso fotografico indetto dall’associazione 50&Più diRavenna, Associazione di pensionati della Confcommercio. L’iniziativa è stata ideata con la collaborazione del Circolo Fotografico Ravennate. Il concorso ha visto vincitore lo scatto di Elio Randi, “La vetrina dei sentimenti”. Al secondo posto Doriana Rambelli (“Vicini e lontani”), al terzo Giuseppe Maione (“C/C-19”). L’esposizione delle foto in concorso è stata allestita in Piazza del Popolo, nelle vetrine del Private Banking, de La Cassa di Ravenna.

Due le segnalazioni della giuria per Franco Ferretti con la foto “Al Circolo” e per Bruno Assirelli, per la foto “Incrocio pericoloso”, premio riservato ad un socio della 50&PIU’.