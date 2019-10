Porte aperte ai palazzi storici delle banche: molti studenti e visitatori in visita alla Cassa di Risparmio

Porte aperte nei palazzi storici e monumentali delle banche italiane, largo a studenti e visitatori che per un giorno hanno potuto apprezzare i tesori custoditi all’interno delle sedi degli istituti di credito e delle fondazioni bancarie. La giornata, infatti, è coincisa anche con la Giornata Europea delle Fondazioni Bancarie. A Ravenna, la prima visita nella sede della Cassa di Risparmio, alla quale ha partecipato il presidente del gruppo e presidente dell’Abi Antonio Patuelli, non poteva non iniziare da due luoghi simbolo per la vita e la cultura di Ravenna: lo storico forziere Panzer e gli Antichi Chiostri Francescani dove furono nascoste le ossa di Dante, in questi giorni sede anche di un’esposizione della Biennale del Mosaico.