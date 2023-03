Tragedia nel pomeriggio sulla strada alle porte di Piangipane un automobilista a bordo di una Mitsubishi ha travolto e trascinato per diversi metri uccidendolo sul colpo un pedone. Subito arrivati i sanitari del 118 che hanno purtroppo potuto solo constatatare la morte. Sul luogo la Polizia Locale per i rilievi e per capire la dinamica dell’incidente. L’automobilista è stato sottoposto al test dell’etilometro. La strada è stata chiusa al traffico per effettuare i rilievi.