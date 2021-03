Perini (Ama Ravenna): “Dedicare un’area del nuovo Parco Cesarea alle vittime ravennati del Covid”

Daniele Perini, capogruppo di Ama Ravenna, nei prossimi giorni presenterà al consiglio comunale un ordine del giorno per creare all’interno del nuovo Parco Cesarea un’area dedicata alla memoria dei ravennati vittime del Coronavirus. La pandemia non ha infatti risparmiato la provincia di Ravenna anche in termini di vite umane: sono più di 800 le persone che hanno perso la battaglia contro il virus, e la creazione di un luogo a loro dedicato potrebbe contribuire a conservarne la memoria contrapponendo alla tragedia un messaggio di speranza verso il futuro. Siccome la lotta contro il virus si prospetta ancora lunga e difficile, il consigliere Perini chiede inoltre alla giunta se sia previsto un piano vaccinale anche per i familiari, giovani e non, delle persone con disabilità e degli anziani con gravi patologie, che rischiano spesso di contrarre il virus e trasmetterlo alle persone più fragili.