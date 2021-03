Ikebana di Milla Bendoni, attiva dal 1997 a Massa Lombarda e specializzata negli ultimi anni nel settore allestimenti per matrimoni, ha ricevuto per il secondo anno consecutivo il premio Wedding Awards 2021 per categoria Fiori e decorazioni. Un riconoscimento che arriva a premiare ancora una volta il grande lavoro di questa attività romagnola, accreditata tra i migliori fornitori del settore nozze del Paese. Ikebana ha ottenuto un totale di 49 recensioni all’interno della sua vetrina su matrimonio.com e il punteggio medio assegnato dalle coppie che hanno organizzato il proprio matrimonio con questa azienda è stato di 5 su 5.

Matrimonio.com, parte del gruppo The Knot Worldwide, leader globale nel settore nuziale, ha appena celebrato una nuova edizione dei Wedding Awards e ha annunciato i nomi dei professionisti e delle aziende che nel 2021 hanno vinto il Wedding Award. A otto anni da quando il principale portale di matrimoni del Paese ha iniziato ad assegnare i premi, si è trattato di un’edizione molto speciale a causa delle circostanze eccezionali in cui la pandemia ha posto l’intero settore. Per questo motivo, oltre all’obiettivo di riconoscere l’eccellenza nel servizio offerto, si è aggiunto anche quello di evidenziare il lavoro dei professionisti che hanno saputo gestire la riorganizzazione dei matrimoni insieme alle coppie in modo efficiente, così come il lavoro dei pochi fortunati che hanno potuto realizzare la celebrazione delle nozze, sotto misure speciali che le hanno rese particolarmente laboriose.

Quest’anno, i premi so sono basati su più di 7 milioni di recensioni raccolte all’interno del portale. Una cifra importante, in continuo aumento, che consente ai professionisti premiati di sentirsi estremamente orgogliosi e di mantenere intatta la motivazione. Tra le novità di questo periodo Covid, le coppie hanno potuto dare la loro opinione sulla gestione dei fornitori in termini di flessibilità, attenzione, riprogrammazione e rinvio della celebrazione.

I Wedding Awards 2021 sono stati assegnati a circa il 5% delle aziende che hanno ottenuto il maggior numero di opinioni e le migliori recensioni in ogni categoria tra più di 62.000 aziende, prendendo in considerazione anche la qualità e la professionalità del servizio offerto. Il ruolo più importante è stato giocato dalle coppie, con le loro recensioni dopo aver usufruito dei servizi dei professionisti per le loro nozze. Proprio per questo motivo, il premio è diventato un punto di riferimento per il settore e un certificato di garanzia per le coppie. In via del tutto eccezionale e come supporto al settore, quest’anno sono state nuovamente prese in considerazione le recensioni del 2019, l’ultima stagione celebrata con normalità, oltre a quelle nuove del 2020, che raccolgono sia le “nozze Covid” che le opinioni per la buona gestione durante la crisi.

I premi Wedding Awards vengono assegnati alle aziende di 19 categorie: Banchetto, Catering, Fotografia, Video, Musica, Auto matrimonio, Trasporto invitati, Partecipazioni, Bomboniere, Fiori e decorazioni, Animazione, Wedding Planner, Torte nuziali, Sposa e accessori, Sposo e accessori, Bellezza e benessere, Gioielleria, Luna di miele e Altri servizi. L’elenco completo dei vincitori può essere consultato qui: http://www.matrimonio.com/wedding-awards

A proposito di Matrimonio.com – Matrimonio.com è un portale parte del gruppo leader del settore nuziale, The Knot Worldwide, pensato per aiutare gli sposi a organizzare il giorno più felice della loro vita. Grazie alla sua presenza internazionale ha creato la community nuziale e il mercato virtuale di nozze su Internet più grandi a livello mondiale. Dispone di un database con oltre 700.000 professionisti del settore nuziale e offre alle coppie strumenti per preparare la lista di invitati, gestire il budget, trovare fornitori, etc. The Knot Worldwide opera in 16 paesi tramite diversi domini come Bodas.net, WeddingWire.com, TheKnot.com, Matrimonio.com, Mariages.net, Casamentos.pt, Bodas.com.mx, Casamentos.com.br,Matrimonio.com.co, Matrimonios.cl, Casamientos.com.ar, Matrimonio.com.pe,Hitched.co.uk, Hitched.ie, Casamiento.com.uy, WeddingWire.ca e WeddingWire.in.