Paura degli “sciacalli” nelle zone colpite dagli allagamenti: in azione le forze dell’ordine

Via Cimatti (e le vie limitrofe) a Faenza venerdì mattina è per gran parte libera dall’acqua. I residenti evacuati, in accordo con la Protezione Civile, possono entrare nelle case, fotografare le varie stanze e iniziare una verifica dei danni. Chi non si è allontanato dalle abitazioni ha iniziato a svuotare gli immobili e a pulire. In molti però hanno paura dei fenomeni di “sciacallaggio”, ladri in azione, di giorno, ma soprattutto di notte, che possano entrare nelle case per rubare. Per questo motivo sono state attivate le forze dell’ordine.