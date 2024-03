Nell’ambito della XX Settimana di azione contro il razzismo, che si terrà dal 18 al

24 marzo, la Cooperativa Sociale Villaggio Globale, con il contributo di UNAR, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, ha organizzato una serie di eventi, con il coinvolgimento di alcuni Istituti Scolastici del territorio, per affrontare la tematica dell’accoglienza, della promozione dell’equità sociale e del razzismo.

Saranno 3 gli eventi, uno per ciascuno degli Istituti Scolastici che hanno aderito al progetto: l’Istituto Tecnico Industriale Statale N.Baldini e l’Istituto Tecnico Economico G.Ginanni di Ravenna, l’ Istituto Superiore T.Guerra di Cervia. In totale sono coinvolte 15 classi, per circa 320 studentesse e studenti.

Gli eventi si aprono con uno spettacolo, a cura di Panda Project APS, intitolato “Come quando fuori pioveva”, a cui segue un dibattito e alcune riflessioni a cura di mediatori culturali, Associazioni e gli stessi studenti.

L’evento si conclude poi con un laboratorio in cui i ragazzi possano ideare, con l’aiuto di animatori, alcuni reel (brevi video) che saranno poi realizzati professionalmente e diffusi sui social media con la collaborazione degli stessi studenti.

Al progetto hanno aderito come partner i Comuni di Ravenna e di Cervia, le associazioni Cittadini del Pianeta, Romania Mare e la cooperativa Terra Mia. Il progetto ha ricevuto un finanziamento nazionale pubblico dall’UNAR – Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali nell’ambito delle attività della XX Settimana di azione contro il razzismo.

Il progetto di Villaggio Globale coop sociale è dedicato alla promozione della parità di trattamento e della non discriminazione, al fine di sostenere azioni positive di sensibilizzazione e informazione volte a favorire la cultura del rispetto e dei valori sociali per la prevenzione ed il contrasto al razzismo, all’intolleranza e alla xenofobia, in coerenza con i principi della Costituzione e della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.