E’ in programma nel pomeriggio di domani, sabato 14 gennaio dalle 15 alle 17, l’ultimo degli Open Day stagionali della Scuola Tavelli di Ravenna, lo storico Istituto Comprensivo Paritario che ha sede in via Baccarini 100.

A differenza dei due analoghi appuntamenti già organizzati a novembre e dicembre – che erano dedicati anche alla scuola primaria e alla secondaria di primo grado, e che complessivamente hanno registrato quasi 150 partecipanti – quest’ultimo Open Day è riservato esclusivamente alla presentazione della scuola materna, uno dei tre ambiti didattici in cui opera l’Istituto.

Verranno dunque aperte ai visitatori le aule della materna, alla presenza delle maestre; e verranno presentati i tre laboratori che sono parte integrante dell’offerta didattica della materna, ovvero quello di madrelingua inglese, quello musicale (dedicato sia al canto che al ballo) e quello di psicomotricità (nel quale i bimbi hanno anche un primo approccio con il teatro).

Per informazioni ulteriori sull’open day, www.istitutotavelli.it