“Ci lascia perplessi il silenzio assordante del Partito Democratico, forza indiscussa e principale dell’Amministrazione Comunale di Faenza sulla questione stadio Bruno Neri” Anche la Lega critica la gestione dell’organizzazione degli eventi legati all’edizione 2021 del palio del Niballo.

“È da molti anni che si conosce perfettamente il problema di convivenza al Bruno Neri fra i Rioni ed il Faenza Calcio legato all’utilizzo del campo. I nuovi scenari, causati dalla pandemia, non hanno fatto altro che accentuare questi problemi” sottolinea la principale forza di opposizione.

“Nei programmi elettorali del centrodestra abbiamo sempre inserito delle proposte concrete e lungimiranti per evitare quello che oggi si sta verificando Tra le tante proposte c’era anche la “Cittadella dello Sport” alla Graziola che permetteva con nuovi impianti di ospitare tutte le società sportive risolvendo un problema di decenni” evidenzia la Lega.

“Da alcune settimane si discute sul calendario delle manifestazioni del Palio del Niballo e, ad oggi 18 maggio, nulla è deciso. È vero che questa sera ci sarà un’ennesima importante riunione del Comitato Palio, ma ci chiediamo, finora il Sindaco e la sua Giunta cosa pensano delle rievocazioni storiche? Perché il PD tace, perché non si decide un calendario quando tutte le principali città che hanno rievocazioni storiche hanno calendarizzato gli eventi? Cosa si attende?

È legittima la dichiarazione del Presidente del Faenza Calcio che ricorda come dal mese di luglio la struttura deve essere, da contratto, destinata all’attività calcistica per poter preparare, non solo la prima squadra, ma anche il settore giovanile ai rispettivi campionati.

“Perplesso è un eufemismo! Il PD e il suo Sindaco avrebbero già dovuto indicare, di concerto con i Rioni, nell’opportuna sede del Comitato Palio, un calendario per non sovrapporsi con altre manifestazioni e con il calcio – scrivono i Consiglieri comunali del Gruppo Lega Salvini Premier Faenza – assistiamo al teatrino del passaggio del cerino, l’ultimo che lo avrà in mano spento sarà il responsabile, ma in realtà la responsabilità è tutta di questa maggioranza, del Sindaco e del PD se il Palio a Faenza non è ancora in calendario.”

“Domani – concludono i consiglieri del gruppo Lega a Faenza – ci aspettiamo risposte chiare per la città e per il bene delle sue manifestazioni, auspicando che il calcio non sia penalizzato.

Notiamo infine che altre forze politiche di minoranza hanno espresso la loro opinione al riguardo, rispetto per tutti, ma che non si prendano decisioni solo per consenso elettorale”.