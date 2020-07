Doppia manifestazione legata al nuovo disegno di legge contro l’omotransfobia: i sostenitori della proposta e gli oppositori scendono in piazza

Doppia manifestazione a Ravenna legata al nuovo disegno di legge contro l’omotransfobia, il disegno di legge Zan, che prende il nome dal primo firmatario Alessandro Zan, deputato del Partito Democratico. Nella serata di mercoledì 15 luglio, quindi, si sono radunati in Piazza del Popolo tutti i gruppi contrari alla proposta che dovrà essere discussa dal Parlamento, dall’associazione San Michele Arcangelo alle ex Sentinelle in Piedi. Contemporaneamente, in piazza Gandhi è stata indetta la manifestazione di tutti coloro che sostengono la nuova proposta, a cominciare naturalmente da Arcigay, spalleggiata da La Casa delle Donne e da tutte le associazioni che chiedono più tutele per la comunità LGBT.