“Come Italia Viva, uniti da un percorso comune come Valla del Lamone, vogliamo unirci al coro di interlocutori che chiedono garanzie per la produzione dell’Ortofrutticola del Mugello (Italcanditi Spa)” A chiedere garanzie sono i rappresentanti del territorio faentino di Italia Viva: Alessio Grillini, Federica Rosetti e Mirco Rivalta, che ritengono “davvero impensabile delocalizzare ciò che ha sempre connotato un territorio, dando ad esso, ed ai territori limitrofi, come il nostro, tutti i frutti positivi che una sana coltura identitaria può dare”.



Per Italia Viva “Va scongiurata la chiusura, ma anche la riduzione del personale, ipotesi emersa nell’ultimo tavolo. Va salvato e sviluppato il valore aggiunto di una produzione in loco, tutte le istituzioni, assieme alla proprietà, siano attori primari di questo processo di ripartenza.



Non scelte ragioneristiche, non scelte dall’altra parte campanilistiche. Il punto di incontro è possibile, senza tagliare, e senza togliere.

Guardiamo con fiducia questo tavolo di confronto, attenti e severi, perché Marradi fa parte anche della nostra vita, più di quanto un confine regionale possa indicare”.