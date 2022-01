Nasce il sito della Pro Loco di Lido di Dante | VIDEO

Nasce il sito della Pro Loco di Lido di Dante. Continua l’impegno della neonata associazione per rilanciare l’immagine di Lido di Dante a Ravenna e nei turisti. Il nuovo sito della Pro Loco racconta la storia del lido, le sue bellezze, le attività svolte nell’arco di tutto l’anno. È stato pensato in dieci lingue diverse, le principali lingue europee, il cinese e l’arabo. A breve fornirà anche tutte le informazioni logistiche necessarie su strutture ricettive, ristorazione e shopping, mentre è già possibile il tesseramento o le donazioni a sostegno delle attività per il territorio.