Domenica 12, 19 e 26 marzo e domenica 2 aprile prossimi sarà di nuovo possibile partecipare all’Operazione Occhio Verde.

L’iniziativa è rivolta a bambini e bambine, a partire dai 6 anni e alle loro famiglie. Il ritrovo e la partenza sono previsti dal piazzale della Ca’ Vecchia, alle 9, e il rientro intorno alle 12.

Si tratta di una passeggiata di circa cinque chilometri in mezzo alla natura, per osservare e per conoscere i nostri ambienti naturali e gli animali che li abitano, nell’intento di contribuire alla costruzione di una coscienza rispettosa dell’ambiente, degli animali, facendo conoscere ambienti tipici e peculiari e consentendo un primo approccio al birdwatching. Il percorso è ad anello e prevede una sosta per una merenda dedicata a grandi e piccoli.

L’iniziativa è promossa dall’assessorato al Decentramento del Comune in collaborazione con le associazioni Amici del 243, Ekoclub e Federazione italiana della Caccia (FIDC), i cui volontari accompagneranno i gruppi dei partecipanti durante l’escursione.