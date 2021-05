Nella mattinata di martedì 4 maggio 2021, nel Salone degli Stemmi del Palazzo della Prefettura di Ravenna, sono state consegnate le Onorificenze al Merito della Repubblica. Tra i destinatari, il prefetto Enrico Caterino e il sindaco di Faenza, Massimo Isola hanno consegnato i riconoscimenti a due faentini, Aldo Ghetti e Fabio Valli.

Aldo Ghetti, laureato in Scienze politiche, è stato per anni ‘Capo servizio’ del Settore Cultura del Comune di Faenza, legato in particolare al mondo del Palio del Niballo. In pensione dal 2017, oggi è il curatore del Museo del Risorgimento e dell’età contemporanea di Faenza. Appassionato di storia, ha fondato e ricoperto molti incarichi nelle associazioni legate al modellismo e di ricostruzione di battaglie in scala oltre ad essere autore di numerose pubblicazioni.

Fabio Valli, laureato in Scienze politiche, è Ispettore della Polizia di Stato, responsabile dell’Ufficio Affari Generali del Commissariato di Faenza. Docente formatore in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro è incaricato della formazione per il personale della Polizia di Stato della provincia. Da oltre venti anni svolge l’incarico di rappresentante per un’organizzazione sindacale interna alla Polizia di Stato, per conto della quale ha promosso ed organizzato numerosi eventi pubblici.

“È stato un grande piacere -dice il Massimo Isola- condividere questo momento di conferimento a due faentini che si sono contraddistinti nell’ambito del pubblico. Aldo Ghetti, ex dipendente del Comune, già capo servizio del Settore cultura, con il quale ho collaborato per dieci anni è ora impegnato nella valorizzazione di istituti culturali come il Museo del Risorgimento e dell’età contemporanea. Fabio Valli invece, è agente della Polizia di Stato del Commissariato di Faenza, città nella quale lavora da tanti anni con competenza e con un rapporto di piena collaborazione con le istituzioni. Sono stato dunque molto felice di premiare assieme al prefetto due concittadini che conosco molto bene e che si sono sempre distinti per la competenza e la passione nel loro lavoro per il bene pubblico. A loro vanno le mie più vive congratulazioni e rallegramenti per le Onorificenze al Merito della Repubblica ricevute”.