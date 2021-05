Martedì 4 maggio il sindaco di Lugo Davide Ranalli ha partecipato alla cerimonia di consegna delle Onorificenze al Merito della Repubblica Italiana, svolta nel Salone degli Stemmi della Prefettura di Ravenna alla presenza del Prefetto Enrico Caterino. Tra i cittadini che hanno ricevuto le Onorificenze ci sono infatti anche due lughesi, Carolina Raspanti e Bruno Frignani, che hanno ricevuto il titolo di Cavaliere.

Bruno Frignani, imprenditore, si è distinto per essersi sempre impegnato in progetti su legalità e solidarietà. Nel 2018 gli è stata inoltre conferita la Stella al Merito del Lavoro.

Carolina Raspanti, scrittrice e attrice, è stata protagonista del film Dafne, che nel 2019 ottenne il premio della critica al Festival internazionale del cinema di Berlino. Nella pellicola Carolina interpretava appunto Dafne, una giovane donna con sindrome di Down che deve affrontare la perdita della madre.

“Un onore per me a nome di tutta la Città di Lugo partecipare alla consegna di queste Onorificenze a due persone che si sono distinte per l’esempio mostrato – dichiara il sindaco di Lugo Davide Ranalli -. Bruno Frignani e Carolina Raspanti sono, ciascuno nel proprio ambito, due esempi per tutti noi di impegno, altruismo e generosità”.