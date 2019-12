Oltre 87 mila euro donati, 36 progetti finanziati: record per “Adotta un progetto sociale”

Oltre 87 mila euro, 36 progetti sociali adottati. È questo l’esito di quest’anno di “Adotta un progetto sociale, diventa un’azienda solidale” l’iniziativa avviata dal Comune di Ravenna per mettere in contatto la realtà imprenditoriale con il mondo sociale. In queste settimane, l’amministrazione comunale ha ringraziato il gruppo Ikea per il sostegno al dormitorio “Il re dei Girgenti”. Era solo una delle varie iniziative messe in atto quest’anno. Con una cerimonia pubblica, nella giornata di venerdì, la comunità ha espresso riconoscenza nei confronti di tutti i benefattori del 2019. Dal 2011, anno di inizio del progetto, sono stati 421 mila e 500 euro gli investimenti dei privati nel campo della solidarietà.