È programmata per il pomeriggio di oggi la riapertura del ponte sul fosso Fagiolo in via Baiona, chiuso il 29 luglio scorso per la realizzazione di lavori di ripristino tecnologico e risanamento strutturale dell’impalcato finalizzati a ristabilirne la funzionalità ed eliminare le attuali limitazioni della portata a 33 tonnellate.

L’intervento non è completamente terminato – i lavori proseguiranno all’intradosso del ponte stesso per il ripristino strutturale del calcestruzzo – ma le lavorazioni mancanti in questa fase possono essere eseguite a traffico aperto.

Per i primi giorni di settembre è invece prevista la chiusura di un altro ponte, il ponte A38 su via del Cimitero, per il ripristino strutturale dell’impalcato con la fresatura della pavimentazione, il sollevamento dell’impalcato per realizzare i nuovi appoggi, la posa dei giunti e dei guard rail. In questo caso la riapertura è prevista intorno a fine ottobre. A ridosso dell’avvio dei lavori saranno comunicate le modifiche alla viabilità.