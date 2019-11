Nei saloni di Lineablù fa il suo debutto la nuova Skoda Kamiq

Presentata la nuova Skoda Kamiq, il piccolo Suv della casa della Repubblica Cesa, di proprietà di Volkswagen ha fatto il suo debutto a Fornace Zarattini, alla concessionaria Lineablù, in una serata di presentazione che sarà replicata nel corso di tutto il weekend nei diversi punti vendita della rete Lineablù. Kamiq è il più piccolo dei Suv Skoda, ma non per questo sembra essere il meno apprezzato. Particolarmente ricca la dotazione di serie, la Kamiq si presenta sul mercato con tre diversi allestimenti e quatto tipi di motorizzazioni