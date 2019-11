Violenta aggressione in via Silvio Pellico, a Faenza, nella mattinata di sabato 23 novembre, in borgo. Un uomo, un 40enne è stato colpito e ferito da tre sconosciuti ed è stato soccorso dal personale del 118, allertato da alcuni passanti che hanno sentito le grida della vittima. All’arrivo del personale medico, l’uomo è stato trovato in una pozza di sangue, ma, ricoverato all’ospedale di Faenza, non dovrebbe essere in pericolo di vita. Le ferite sono state causate da un oggetto tagliente. Sul posto anche agenti della Polizia e dei Carabinieri che hanno fatto partire le indagini su quanto accaduto. In attesa di ascoltare il racconto della vittima, al momento non è esclusa alcun tipo di ipotesi, dalla vendetta personale ad un regolamento di conti.