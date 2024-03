Nuovo allestimento per la collezione Bianchedi Bettoli-Vallunga in Pinacoteca

Nuovo allestimento per la collezione Bianchedi Bettoli-Vallunga della Pinacoteca Comunale di Faenza. Una nuova illuminazione e il nuovo colore voluto per le pareti consentiranno al pubblico una miglior fruizione degli importanti quadri esposti: De Chirico, Carrà, Savinio, Sironi, Morandi, Casorati o artisti locali come Campi e Nonni. La collezione fu donata alla Pinacoteca nel 2011 e conta 45 opere che rappresentano le principali correnti artistiche del Novecento Italiano. Il riallestimento è stato reso possibile grazie ai contributi della Regione Emilia-Romagna e del Gruppo Bucci.