Alle ore 18 è iniziata la manifestazione in Piazza del Popolo organizzata dai titolari di alcune palestre di Ravenna, che hanno deciso di fare fronte comune per protestare contro l’ultimo Dpcm firmato dal premier Giuseppe Conte che prevede, oltre alla chiusura di bar e ristoranti alle ore 18 anche lo stop di piscine e palestre. In tantissimi hanno preso parte alla manifestazione, e oltre ai titolari di centri sportivi erano presenti anche alcuni imprenditori del ramo della ristorazione.