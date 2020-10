È deceduto un altro anziano ospite della Casa Residenza Boari di Alfonsine. Si tratta di un 91enne ancora ricoverato all’ospedale di Lugo. Ne ha dato annuncio il sindaco Riccardo Graziani, porgendo le condoglianze alla famiglia.

Gli ospiti della Cra permangono stazionari, con sintomi limitati. Fra i degenti nelle strutture ospedaliere, tre hanno avuto necessità di ossigenoterapia, ma nessuno è in terapia intensiva.

Continua lo stretto monitoraggio da parte della Ausl Romagna. “E voglio rimarcare l’impegno di tutti gli operatori all’interno della Cra” sottolinea il sindaco “in prima linea in questa emergenza. Nessuno di loro si è risparmiato in questo difficile momento. Stiamo anche cercando di predisporre assieme al gestore un servizio che contatti sistematicamente le famiglie, in maniera da tenerle costantemente aggiornate della situazione dei loro congiunti”.