Nuovo assessore dopo le dimissioni di Barzaglia: scelta non semplice per gli equilibri di Pd e alleati

La nomina del nuovo assessore all’interno dell’amministrazione di Faenza, dopo le dimissioni di Milena Barzaglia, sarà tutt’altro che semplice. Sia per gli incarichi ricoperti dalla dimissionaria in giunta (bilancio, lavori pubblici, viabilità, trasporti, mobilità sostenibile, pari opportunità), sia per gli equilibri all’interno delle forze di maggioranza, ma in particolare all’interno del Partito Democratico.

Milena Barzaglia era persona molto vicina al sindaco Massimo Isola, scelta personalmente dal primo cittadino, una nomina non derivante dai risultati elettorali, probabilmente anche l’assessore più fidato: amici di lunga data, entrambi con origini casolane.

Le deleghe di cui godeva Barzaglia erano le più importanti, bilancio e lavori pubblici, ora divenute ancora più importanti, prima col PNRR, adesso con l’alluvione. Fra piano europeo e ricostruzione, a Faenza arriveranno fondi mai arrivati prima. Sarà necessario gestirli con massima capacità.