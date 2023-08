Il Ravenna FC comunica di avere raggiunto l’accordo con Lorenzo Cordaro per il suo tesseramento in giallorosso fino al termine della stagione.

Portiere torinese classe 2004 da giovanissimo viene aggregato al settore giovanile della Juventus nel quale rimane fino all’Under 18. Dopo una stagione disputata nella Primavera dell’Alessandria si trasferisce all’Arconatese in serie D dove disputa il suo primo campionato tra i “grandi” difendendo i pali dei lombardi in 28 occasioni mantenendo la porta inviolata in 8.