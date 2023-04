Nuovi autovelox in arrivo a Ravenna. Saranno due, sempre attivi. Il primo sarà su via Destra Canale Molinetto, in direzione del centro città, nel tratto che prende il nome di via Bellucci, all’altezza del supermercato, dove purtroppo si sono già verificate tragedie della strada. Il limite sarà di 50 Km/h. Il dispositivo monitorerà le vetture su entrambe le corsie in direzione del centro città.

Il secondo vigile elettronico sarà collocato sulla Reale, a Mezzano, nei pressi della scuola. Anche in questo caso il limite sarà di 50 Km/h. Il velocar riuscirà a monitorare il traffico sia in direzione di Ravenna, sia in direzione di Alfonsine.