Ciclopedonale nei parchi Piani e Ferrucci. Protesta Fiab: “Si doveva togliere spazi alle auto in via Corbari” | VIDEO

Iniziati i lavori alla pista ciclopedonale attraverso il parco Piani e attraverso il parco Ferrucci. Poco più di 150 mila euro l’importo di aggiudicazione dei lavori (finanziati in parte con i fondi del PNRR per le piste ciclabili). La pista consentirà un percorso protetto, lontano dalle auto, agli studenti della Don Milani che raggiungono la scuola in bici o a piedi e sarà sfruttato anche dal piedibus. I lavori dovrebbero terminare ad agosto, in tempo per il nuovo anno scolastico. Tuttavia il progetto è criticato da Fiab Faenza che, invece di una pista ciclopedonale in mezzo al parco, avrebbe preferito una pista ciclabile lungo via Corbari, per contribuire a diminuire i parcheggi lungo la strada nella speranza di ridurre le auto che ogni mattina si accalcano per portare i bambini a scuola.