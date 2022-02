Nuove telecamere di videosorveglianza nel complesso Ex Salesiani

Sono 16 le telecamere ad alta risoluzione del nuovo impianto di videosorveglianza, installate presso il complesso ex Salesiani di Faenza.

Il circuito di sicurezza è stato finanziato da Faventia Sales e, sulla base di una convenzione tra pubblico e privato, viene concesso in comodato d’uso gratuito per essere integrato e utilizzato nell’ambito del sistema di videosorveglianza dell’Unione della Romagna Faentina. Il circuito è gestito dalla polizia locale tramite la propria centrale operativa che risulta anche titolare del trattamento dei dati della privacy. Giovedì 17 febbraio alle 11.30 presso il complesso degli ex Salesiani di Faenza si è tenuta la conferenza stampa di presentazione riguardante l’installazione del sistema di videosorveglianza. Erano presenti il Presidente di Faventia Sales Luca Cavallari, l’Assessore alla Sicurezza di Faenza Massimo Bosi e il Vicecomandante Ispettore Superiore della Polizia Municipale Luciano Dalprato.