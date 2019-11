Nuova vita per il campo da calcio degli ex Salesiani: presentato il progetto del Faventia

Presentata la nuova vita del campo da calcio del complesso degli ex Salesiani, oggi sotto la gestione del Faventia che ha avviato un progetto sportivo e culturale per portare avanti, dopo oltre 20 anni di inattività, la gloriosa storia dell’Orsa. Sono quasi 200 gli atleti, fra bambini e Under 19, ai quali si aggiunge la prima squadra, attorno ai quali oggi il Faventia ha costruito un’attività che si alterna fra calcio e calcio a 5. Oltre 50 i membri dello staff che hanno ideato per questo primo anno di attività ai Salesiani una serie di iniziative incentrate non solo sul lato sportivo, ma anche sul lato culturale, dei valori e della prevenzione