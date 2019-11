Manuela Rontini si ricandida come consigliera per la Regione Emilia-Romagna

Manuela Rontini tornerà a candidarsi come consigliera regionale per l’Emilia-Romagna. La decisione ufficiale è avvenuta nella serata di giovedì, durante una riunione del Partito Democratico ideata per porre definitivamente le basi delle prossime campagne elettorali in vista delle elezioni regionali di fine gennaio e delle elezioni comunali di Faenza della prossima primavera. Dopo Gianni Bessi, quindi, il Partito Democratico della provincia di Ravenna torna a puntare su Manuela Rontini, consigliere regionale uscente alla quale è stato chiesto di portare avanti il lavoro svolto in Regione negli ultimi 5 anni. In vista delle regionali, sono quindi ancora da identificare gli altri due profili che correranno per la provincia di Ravenna nelle file del Pd, un uomo (in pole position l’assessore uscente Andrea Corsini) e una donna, almeno uno di questi esponente del mondo della Bassa Romagna. Per quanto riguarda Faenza, invece, la scelta del candidato sindaco per il centro sinistra è ancora aperta. Rontini era uno dei nomi più quotati in queste frenetiche settimane che hanno caratterizzato la politica faentina.