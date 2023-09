Nuova versione dell’App dell’Informagiovani creata dagli studenti

Nuovo aggiornamento del progetto APPlichiamoci, il percorso partecipato per la costruzione di un’App dell’Informagiovani dell’Unione della Romagna Faentina. Si tratta della quinta edizione dell’App destinata ai ragazzi, sviluppata per Android, che ha portato anche ad un aggiornamento della mappa emotiva con i luoghi più significativi della città. Il progetto viene portato avanti dal 2018 dall’Informagiovani, gestita da LibrAzione, in collaborazione con gli studenti degli istituti Bucci e Oriani. Negli anni prossimi l’obiettivo sarà convertire il nuovo strumento per i dispositivi Apple