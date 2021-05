Nuova caserma per i Vigili del Fuoco a Lugo

Nuova caserma per i Vigili del Fuoco di Lugo. È stato il Sottosegretario di Stato Carlo Sibilia, accompagnato dagli organi nazionali del Corpo, ad inaugurare la nuova caserma in via Bedazzo, ricavata in un capannone messo a disposizione dalla Provincia. 6 anni il contratto d’affitto, rinnovabile di 6 anni in 6 anni. 250 mila euro l’investimento regionale per ristrutturare l’immobile di 150 metri quadri, reso necessario dopo i problemi riscontrati con la caserma di via Mentana. All’interno sono stati ricavati il centro operativo, gli uffici, gli alloggi e la mensa, oltre ovviamente al ricovero per i mezzi. Nell’ultimo anno sono stati 1139 gli interventi dei vigili del fuoco di Lugo. La nuova sede, alle porte della città, permetterà in una ventina di minuti di raggiungere tutto il territorio di competenza. Il corpo lughese è oggi formato da 33 unità