Partita che ricalca la stagione giallorossa, con il Ravenna ancora con il problema del gol ed il Legnago che porta a casa una vittoria sfruttando l’episodio del rigore, unica conclusione verso lo specchio della porta.

Colucci ripresenta Martignago in avanti e Benedetti in mediana al posto di Esposito, Colella risponde con il tridente Rolfini Grandolfo Giacobbe. Ospiti che partono con determinazione e costringono sulla difensiva il Ravenna ma senza riuscire ad andare al tiro. Giallorossi che si affacciano in area veneta per la prima volta al 19’ con Sereni che ruba il tempo a Perna ma viene chiuso in angolo prima di potere servire un compagno. Gli uomini di Colucci iniziano a prendere le misure dell’avversario ed a produrre azioni offensive, al 29’ Rocchi si presenta dal limite ma la conclusione viene deviata fuori dallo specchio. Al 35’ l’occasione più grande della gara, Martignago libera di tacco Sereni che conclude in diagonale, Pizzignacco para, ma Martignago riesce ad arrivare di testa sulla respinta, la conclusione esce di un soffio senza che Rocchi, accorrente sul secondo palo, riesca a spingerla dentro.

Alla ripresa la partita si fa più frammentata e, complice la pressione per la posta in palio, si fatica a vedere qualche azione pericolosa. La svolta arriva su una ripartenza del Legnago, quando al 70’ Giacobbe converge in area e viene toccato da Benedetti. Rigore concesso e Buric freddissimo che spiazza Tomei per il vantaggio degli ospiti alla prima conclusione in porta. Il Ravenna subisce il contraccolpo psicologico e Colucci prova a ridare vitalità all’attacco giallorosso inserendo Marozzi ed Emnes. Al 86’ buona iniziativa di Ferretti sulla sinistra che disegna un cross sul quale incorna Sereni, ma senza trovare lo specchio. Allo scadere ci prova Marozzi con un bolide dal limite, ma Pizzignacco si salva con i pugni. L’ultima occasione arriva al terzo di recupero sul diagonale di Sereni liberato da una punizione battuta velocemente, ma ancora attenta la difesa ospite a chiudere in angolo. Tra sette giorni il secondo tempo di questa sfida con il Ravenna che dovrà necessariamente aggiustare la mira per potere segnare i due gol che servono per ribaltare l’esito di questo playout.

TABELLINO:

Ravenna Football Club 1913 – Legnago Salus: 0-1

Ravenna Football Club 1913: Tomei, Ferretti, Codromaz, Vanacore (39′ st Esposito), Perri (25′ st Shiba), Martignago (25′ st Marozzi), Sereni, Rocchi (13′ st Fiorani), Papa, Boccaccini, Benedetti (38′ st Emnes). A disp.: Raspa, Albertoni, Alari, Mancini, Caidi, Jidayi. All.: Leonardo Colucci.

Legnago Salus: Pizzignacco, Ricciardi, Bondioli, Yabre, Rolfini (17′ st Chakir), Giacobbe (38′ st Lovisa), Perna, Zanoli, Grandolfo (16′ st Buric), Bulevardi (38′ st Antonelli), Morselli (11′ st Lazarevic). A disp.: Corvi, Pellizzari, Sgarbi, Ruggero, Ranelli, Zanetti, Mazzali. All.: Giovanni Colella.

Reti: 25′ st Buric su rig..

Note: Ammoniti: Rolfini, Vanacore, Perri, Chakir, Marozzi, Zanoli, Shiba.