“La magia del Natale avvolge le nostre località da sempre in questo periodo, ma ogni anno e sempre di più vogliamo accogliere nel modo più caloroso e attento cittadini e ospiti facendoli sentire a proprio agio ed offrendo un clima allegro e festoso. –dichiara Michela Brunelli, assessora agli eventi -Tutte le nostre località sono pronte per accogliere gli amici di sempre e i visitatori che si affacciano per la prima volta alla costa cervese nel periodo invernale. Lo facciamo col cuore proponendo attrazioni e servizi per tutte le età e per tutti i target. Un grande ringraziamento va tutti coloro che hanno dedicato il proprio tempo e le proprie energie per mettere a punto il ricco programma di eventi. Un plauso ai commercianti che hanno lavorato insieme agli organizzatori, in sinergia con il Comune per rendere questo Natale una festa per tutti”.

A Milano Marittima il natale diventa SuperXmas- apertura dal 30 novembre, inaugurazione con show della neve e spettacoli artistici il 2 dicembre

Il 30 novembre aprirà la grande pista del ghiaccio e il programma di Natale inizierà ad avvolgere il centro di Milano Marittima con magiche atmosfere, spettacoli, neve e luci scenografiche, per vivere le feste all’insegna dello stupore e del divertimento. L’anello di ghiaccio più grande d’Europa, con 1000mq di superficie ghiacciata, intorno alla Rotonda Primo Maggio sarà a disposizione di chi vorrà cimentarsi sui pattini tutti i giorni. Gli Show della Neve, emozionanti spettacoli artistici coneffetti audio e luci, accompagnati da narrazioni dedicate e da suggestive nevicate daranno vita all’Artic Circle, fra neve artificiale, scenografie in 3D, orsi polari, pinguini e alberi di Natale. Tutti i giorni si potrà passeggiare tra le architetture luminose del Distretto Liberty con i Portali di luci arabeggianti e l’Eco Christmas Lodge, un gioco di Mongolfiere luminose allestito fra viale Ravenna, e viale Forlì.

Il sottofondo musicale con le classiche canzoni natalizie accompagnerà le passeggiate e lo shopping mentre le 17 porte liberty luminose si snoderanno fra viale Gramsci e Viale Matteotti ricordando l’anima liberty di Milano Marittima e I suoi “villini nel pineto”.

Le installazioni luminose la pista del ghiaccio e la diffusione di musica natalizia saranno attive dal prossimo 30 novembre. L’inaugurazione e l’apertura ufficiale del villaggio natalizio, avverrà il 2 dicembre alle 17.00 con lo Show della Neve alla presenza delle autorità. Gli show della neve e l’animazione si aggiungono all’atmosfera suggestiva delle installazioni luminose, delle luminarie alquanto originali e alla magia della musica del Natale. Il tutto sarà attivo fino al 7 gennaio.

Cervia Christmas Family

al via gli eventi natalizi l’8 dicembre con l’accensione dell’albero in piazza Garibaldi

E’ giunto a Cervia il 20 novembre, montato e decorato dal Servizio Verde del Comune di Cervia l’albero di Natale che ogni anno Cervia riceve in dono, insieme ad altri abeti che andranno a decorare la città, da Pinzolo Madonna di Campiglio. Si tratta di un abete rosso, proveniente dalla Val Nambrone: zona boschiva del comprensorio di Pinzolo-Madonna di Campiglio-Sant’Antonio di Mavignola, soggetta ad un piano di taglio programmato per la rinaturalizzazione dell’area.

Venerdì 8 dicembre si terrà l’accensione dell’albero e l’apertura ufficiale del periodo di eventi natalizi. La grande inaugurazione avverrà con i cori delle scuole in un’atmosfera di festa e di magia. Si parte alle 16.00 con la presentazione sul palco di Babbo Natale e dei suoi aiutanti per poi proseguire con le esibizioni dei bambini delle scuole fino al momento dell’accensione alle 17.15.

Nei week end l’atmosfera si scalderà con laboratori di artigianato, esposizioni d’arte spettacoli e attrazioni per le famiglie.

Diverse iniziative nel villaggio di Natale con la parata natalizia, il Giardino degli Elfi con il Grinch, gli spettacoli sul grande palco e i laboratori in piazzetta Pisacane.

In Piazza Garibaldi le casette proporranno oggettistica e artigianato natalizio con diverse offerte gastronomiche. Nei week end l’atmosfera si scalderà con laboratori di artigianato, esposizioni d’arte spettacoli ed attrazioni per le famiglie. Si terranno spettacoli circensi, di magia, burattini, giocolieri, ballerini, mangiafuoco equilibristi, bolle di sapone e spettacoli di grande emozione.

Il Giardino del Grinchsarà aperto per tutto il periodo di festività. Qui i bambini potranno incontrare le fantastiche creature del Natale fra elfi, renne, regine di ghiaccio e il famigerato Grinch che avrà un teatrino dedicato per i suoi spettacoli. Aperta tutti i giorni anche la pista del ghiaccio che sarà attiva fino al 29 febbraio

Fino al 7 gennaio Piazza Garibaldi, Corso Mazzini, Piazzetta Pisacane, Viale Roma si popolano dei personaggi classici del Natale e propongono un ricchissimo programma di spettacoli, animazione, laboratori con tanti spazi dedicati ad artigianato e gusto.

Presente Babbo Natale che i bambini potranno incontrare nella sua casetta. Qui i piccoli potranno scattare foto, raccontare i loro desideri e consegnare le letterine.

Christmas Express

In occasione del Natale torna il trenino CHRISTMAS EXPRESS che collegherà, dall’8 dicembre al 7 gennaio, Milano Marittima a Cervia, diventando così sia un comodo mezzo di collegamento delle località, sia un’attrazione ed un arricchimento all’offerta del territorio.