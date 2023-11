Corteo contro la violenza sulle donne, Moschini: Promuoviamo la cultura del rispetto e dei diritti delle donne

Sabato 25 novembre si svolgerà l’evento “Uomini in scarpe rosse contro la violenza sulle donne”, appuntamento che si inserisce nell’ambito della Rassegna di eventi dedicata alla giornata internazionale contro la violenza sulle donne, che si celebra proprio il 25, promossa dal Comune di Ravenna e associazioni del territorio.

Un corteo, formato in particolare da uomini, dove si è cercato di coinvolgere soprattuto i giovani, sfilerà per le vie del centro. “Vogliamo rimarcare l’importanza a intervenire per contrastare la violenza sulle donne e promuovere la cultura del rispetto e dei diritti delle donne contro ogni tipo di discriminazione,” – ha detto l’assessora alle Politiche e cultura di genere Federica Moschini.

Il ritrovo è sabato alle 10 ai giardini Speyer, mentre alle 10.30 è prevista la partenza. Durante il percorso sono previste due soste nelle quali saranno letti alcuni testi: la prima in via Padre Genocchi e la seconda in piazzetta Serra, davanti al monumento alle vittime di femminicidio. Alle 11.30 è previsto l’arrivo in piazza Unità d’Italia, dove avrà luogo una performance a cura di Lady Godiva Teatro.