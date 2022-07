Nasce InRavenna, il portale del commercio dedicato ai ravennati e ai visitatori di Ravenna

Nasce InRavenna, il portale del commercio dedicato ai ravennati e ai visitatori. Il progetto è stato elaborato dal Comune di Ravenna in collaborazione con il comitato Spasso in Ravenna e realizzato da Medatip. Il portale, già operativo, può al momento contare sull’adesione di un centinaio di attività che potranno avere quindi una vetrina online e un sistema di e-commerce che permetta l’acquisto in particolare di buoni sconto e di prenotazione dei servizi. Il sistema permette poi la creazione di portafogli digitali spendibili negli esercizi commerciali e di premiare i dipendenti delle varie attività attraverso un sistema di welfare.

Inoltre, attraverso il portale si potranno acquistare biglietti per il Ravenna Festival o per Emilia-Romagna Concerti o anche utilizzare il proprio credito per pagare parcheggi, autobus, noleggio monopattini o biglietti del treno.