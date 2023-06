Il 31 maggio scorso, si è concluso con grande successo il progetto “MusicAscuola”, promosso dall’Associazione musicale La Corelli e finanziato dalla Regione Emilia-Romagna. Circa quindici alunni della scuola secondaria di primo grado “Bendandi” di Granarolo dell’Istituto Comprensivo “Faenza – San Rocco” hanno partecipato a questa straordinaria iniziativa, che si propone di avvicinare i giovani al magico mondo della musica attraverso attività pratiche e laboratoriali collettive.

Il progetto, portato avanti già da due anni, ha offerto ai ragazzi un’opportunità unica di esplorare il vasto panorama musicale e scoprire i propri talenti nascosti. Svolto per tutta la durata dell’anno scolastico, da ottobre a maggio, con incontri settimanali, il corso ha coinvolto studenti di prima, seconda e terza media, i quali si sono cimentati nello studio di diversi strumenti, tra cui la tromba, il basso elettrico e le percussioni.

Un elemento fondamentale del progetto è stato il supporto fornito agli alunni, che hanno avuto a disposizione uno strumento in comodato d’uso per tutta la durata del corso. Questa opportunità ha consentito loro di praticare e affinare le proprie abilità musicali anche al di fuori delle lezioni.

Ma MusicAscuola non si è limitato soltanto all’apprendimento tecnico e alla pratica strumentale. Gli studenti sono stati costantemente stimolati a sviluppare un senso di inclusione e lavoro di squadra, elementi fondamentali per la crescita personale e professionale. Attraverso attività collaborative, i ragazzi hanno imparato a superare i propri limiti e a lavorare in armonia con i compagni, sviluppando un profondo rispetto per gli insegnanti e le figure adulte di riferimento.

L’esperienza è stata definita dai partecipanti come “bellissima” e “molto stimolante”, in quanto ha offerto loro l’opportunità di esprimersi attraverso la musica, creando legami speciali con i compagni di corso. I risultati ottenuti sono stati straordinari, dimostrando il talento e l’impegno di questi giovani musicisti emergenti.

Gli organizzatori e i partecipanti sperano che il progetto MusicAscuola possa ripetersi anche per il prossimo anno scolastico, offrendo ad altri ragazzi l’opportunità di scoprire e coltivare il proprio amore per la musica. Questa iniziativa rappresenta un investimento nel futuro della comunità, poiché incoraggia lo sviluppo artistico dei giovani e promuove valori di collaborazione e rispetto reciproco.

La Corelli e la Regione Emilia-Romagna meritano plauso per il sostegno fornito a questa iniziativa che ha dimostrato il potenziale della musica nell’educare, ispirare e unire i giovani. MusicAscuola è diventato un faro di speranza per molti, dimostrando che l’impegno e la passione possono portare a risultati straordinari.