Sono stati anche quest’anno molti i faentini che hanno deciso di festeggiare l’arrivo del nuovo anno in Piazza del Popolo assistento al concerto di Capodanno sotto la Torre dell’Orologio. Iniziato alle 23, terminato all’1, il concerto delle Onde Radio ha alternato i glandi classici della musica italiana di ogni epoca. A mezzanotte il brindisi di fine anno, in compagnia del sindaco Giovanni Malpezzi. Per tutti una fetta di panettone e spumante.