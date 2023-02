Per lavori di manutenzione alla rete fognaria, sono previste le seguenti modifiche alla viabilità nel comune di Faenza:

dalle 7 di mercoledì 15 febbraio alle 18 di venerdì 3 marzo, in via Baroncini: divieto di sosta con rimozione forzata e divieto di transito per tutti i veicoli tranne per i mezzi di soccorso e per quelli dei residenti per i quali viene istituito il doppio senso di circolazione.