L’ex portiere della nazionale Gianluca Pagliuca ospite al cinema Mariani di Ravenna per la proiezione di “La Bella Stagione”, il film dedicato all’impresa epica della Sampdoria che vinse lo scudetto

Giovedì 16 febbraio, proiezioni alle 18 e alle 21.

Sarà presentato anche il libro biografia di Pagliuca, firma copie in sala grazie alla collaborazione con la libreria Dante di Longo

Per il ciclo “Finalmente è giovedì”, il 16 febbraio al cinema Mariani di Ravenna (alle ore 18 e alle 21) sarà proiettata una storia epica, un’impresa impossibile e un’amicizia invincibile. Tutto questo è La bella stagione, il film documentario di Marco Ponti che racconta gli anni d’oro della Sampdoria di Gianluca Vialli e Roberto Mancini, culminati con la storica vittoria dello scudetto. Saranno presenti in sala, per presentare il film e rispondere alle domande del pubblico, il regista Marco Ponti, l’ex portiere Gianluca Pagliuca e il giornalista Federico Calabrese, che ne ha curato la biografia “Volare libero”.

Al termine delle proiezioni sarà allestito un firma copie del libro, in collaborazione con Libreria Dante di Longo. Alle 20.45 presentazione del film e del libro insieme agli autori.

Trama del film: Gianluca Vialli, Roberto Mancini, Toninho Cerezo, Gianluca Pagliuca e molti altri protagonisti raccontano la cavalcata che portò la Sampdoria dei miracoli a vincere lo scudetto nella stagione 90-91 e a duellare alla pari con il Barcellona nella finale di coppa dei campioni l’anno successivo. Tra aneddoti, gol, storia, vittoria e sofferenza, viene fuori l’anima di questi uomini, campioni dentro e fuori dal campo.

La rassegna è organizzata da Cinemaincentro, in collaborazione con il circolo Sogni Antonio Ricci, e con il patrocinio del Comune di Ravenna – Assessorato alla Cultura.