Finale esplosivo quello degli arrampicatori della provincia di Ravenna anche per quanto riguarda gli impegni nazionali. L’ultima tappa di Coppa Italia nella struttura Up Climbing di Bologna, ha registrato le vittorie della storica società faentina sia in campo maschile con Jacopo Stefani, secondo nella classifica finale, sia femminile con Erica Piscopo, che battendo la favorita Beatrice Colli ha guadagnato il bronzo nel podio di Coppa, ma soprattutto ha consegnato alla compagna Giulia Randi, terza di giornata, l’oro nel circuito.

La gara,oltre all’epilogo femminile imprevisto, è stata caratterizzata da cadute e continui colpi di scena, come quello del duello negli scontri diretti fra Stefani e il Modenese Zodda, unico a scendere precedentemente in maniera netta sotto i 6″, ma che non ha saputo rispondere al 6″ netto in semifinale contro l’atleta Carchidio Strocchi, deconcentrandosi anche nella finalina terzo e quarto posto contro il Romano Cingari. Soddisfazione anche per l’atleta-allenatore Stanislao Zama, entrato tra i finalisti dopo aver battuto il suo allievo Marco Rontini, che ora riceverà certamente un supplemento di esercizi e sedute d’allenamento.

A squadre, il primo posto nella gara bolognese è andato ancora una volta alla Carchidio Strocchi Faenza per via anche dei piazzamenti di Alice Strocchi, Stanislao Zama e Marco Rontini. Seconda la Istrice Ravenna, favorita dalla massiccia partecipazione soprattutto femminile con Elisabetta Siboni, Giulia Asirelli, Sara Arcozzi, Elena Marendon, Giulia Baldi, Caterina Pazzaglia, Anna Pugliese e dei maschi Filippo Maresi e Nicola Grilli.

A livello giovanile, da registrare due medaglie sul gradino più basso del podio da parte di Alice Strocchi e Marco Rontini. In coppa Italia giovanile Alice ha così raggiunto il terzo posto, mentre Marco ha mantenuto la prima posizione con un notevole vantaggio sul secondo