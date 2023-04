Chiusa di Errano: nel 2025 i lavori per riaprirla, ma solo a bici e pedoni

I lavori per la riapertura della chiusa di Errano sono in programma nel 2025. La chiusa è interdetta al traffico veicolare e ciclopedonale dal 2018, quando emersero problematiche strutturali. Gli accertamenti completati alcuni mesi dopo la chiusura confermarono il generale degrado della struttura, esteso alla pavimentazione e ai parapetti. Degradate furono trovate anche le travi portanti, con diverse fessurazioni. Deteriorati anche i cunei d’appoggio. I tecnici conclusero l’esame definendo l’infrastruttura non più in grado di garantire una capacità portante adeguata.

L’Amministrazione comunale si attivò quindi per la progettazione di una nuova sovrastruttura per la riapertura al transito-ciclopedonale, stimando il costo dell’opera in 300 mila euro. Tuttavia in questi cinque anni i lavori non sono mai partiti.