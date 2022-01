Modifica alla viabilità in centro a Faenza

Martedì 25 gennaio, dalle ore 11.00 alle ore 14.00, è prevista un’ interruzione del transito veicolare in via XX Settembre in corrispondenza del civico 43 (tra via Borsieri e corso Baccarini).

I veicoli circolanti in via XX Settembre con direzione Forlì – Bologna giunti all’intersezione con via San Filippo Neri saranno obbligati a svoltare a sinistra dove è prevista una sospensione della Zona a Traffico Limitato in via San Filippo Neri e corso Mazzini.

Per i veicoli circolanti in vicolo Spada e via Borsieri sarà previsto il doppio senso di circolazione in via XX Settembre fino a raggiungere l’intersezione con via San Filippo Neri.