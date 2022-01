Il Capogruppo di Fratelli d’Italia, Alberto Ferrero, ha depositato un question time in consiglio comunale per discutere il progetto del nuovo supermercato Conad a Sant’Alberto e il destino dell’area verde attorno al punto vendita.

Il testo del documento:

Premesso che

È in programma a breve a Sant’Alberto, nella zona occupata dal supermercato Conad e da altre attività, l’inizio lavori per il “Progetto Unitario per ampliamento e ristrutturazione, previe parziali demolizioni, in attività commerciale con media struttura di vendita, esercizi di vicinato, artigianato di servizio ed ambulatorio medico in via Olindo Guerrini 152”;

Il progetto ha ricevuto l’autorizzazione paesaggistica, e la zona risulta sottoposta a vincoli ambientali (ai sensi del D.Lgs.42/04 Art.142 lett f. (ex L.431/1985) e ss.mm.ii. per L.R. 27/1988 – Parco del Delta del Po, D.Lgs 42/04 Art.136 c.1 lett.c (ex L.1497/1939) per D.M. 05/01/1976 N.3 – Notevole interesse pubblico zona paesistica nord) e, secondo il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) vigente, presenta le seguenti caratteristiche: zona di particolare interesse paesaggistico (art.3.19), risultando inoltre sottoposta anche ai seguenti articoli art.3.20.b (Dossi di ambiti fluviali recenti), art.3.23 (terreni interessati da Bonifiche storiche di pianure), art.7.4 (Parchi regionali);

Visto che

Sul lotto insistono numerose alberature e siepi, in particolare cinque tratti di siepi sempreverdi miste alte 2 metri per una lunghezza complessiva di 65 metri, quindici ulivi piantumati alcuni decenni fa, di cui almeno quattro, da un rilievo alla data odierna, con circonferenza a 1,30 m da terra superiore ai 40 cm, otto pioppi cipressini con circonferenza superiore al metro, sei tigli con circonferenza compresa tra i 30 e i 60 cm, ed una splendida magnolia che potrebbe essere secolare, posta sul confine sud-est del lotto (quindi non ad “intralcio” – se così si può definire un albero – dei lavori in programma e della futura fruizione), ben visibile dalla via Olindo Guerrini, di notevole valore ornamentale tale da caratterizzare tutta la zona e con circonferenza a 1,3 metri pari a ben 3,02 metri, ed altezza indicativamente di sette metri. Sono poi presenti altre essenze, tra cui un albero di alloro. In totale, la zona è caratterizzata dalla presenza di trentadue essenze e di cinque tratti di siepe alta circa due metri;

Dato che

Dalla documentazione reperita risulta che la sistemazione a verde prevede la conservazione della magnolia, l’abbattimento dei sei tigli (definiti “ammalorati”, cosa che, ad oggi, non sembrerebbe rispondere allo stato di fatto), l’abbattimento di 40 metri di siepe, la conservazione di uno degli ulivi, l’abbattimento dei tre posti lungo il confine nord-ovest (rispettivamente con circonferenza a m 1,3 di 28, 53 e 44 cm) e, per i restanti undici, il reimpianto in altro luogo, per un totale di 19 alberi abbattuti, 11 espiantati e trapiantati e 2 mantenuti in situ.

Tutto ciò premesso si domanda