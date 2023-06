Non si arresta l’onda di solidarietà che dopo l’alluvione ha aiutato la popolazione di Russi a superare l’emergenza.

L’ultima iniziativa in ordine di tempo è quella promossa da Catia Zuccarini e dal marito Gianfranco, che da oltre vent’anni gestiscono a Rovereto (Trento) il negozio Pianeta Casa Arredamenti.

Trentino doc lui, bolognese di origine lei, hanno deciso di avviare una raccolta di mobilio e oggetti, di riempire due furgoni e venire in Emilia Romagna per donarli a chi ne ha necessità.

SABATO 24 GIUGNO gli arredi saranno a disposizione della cittadinanza presso la sede della Protezione Civile di Russi – CTO, in Vicolo Carrarone 8/1, dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle ore 14.30 alle 17.30.

«Ciò che, secondo le richieste che ci arrivano, non serve ai nostri cittadini, verrà smistato direttamente ad altri centri di raccolta della Provincia – sottolinea la Sindaca, Valentina Palli -. Abbiamo ormai perso il conto delle iniziative di solidarietà che in queste ultime settimane sono venute in aiuto della nostra comunità. A nome di tutta la cittadinanza, esprimo il mio più caloroso ringraziamento a coloro che, da tutta Italia, ci stanno dando una mano».