Oltre 7600 euro donati alla Bottega della Loggetta grazie ad Aser | VIDEO

7660 mila euro donati da Aser al Comune di Faenza per i progetti della Bottega della Logetta. Da molti anni infatti l’agenzia di onoranze funebri a controllo pubblico dona al Comune l’1% dei ricavi provenienti dal territorio per progetti di carattere sociale, oltre a garantire una decina di prestazioni per persone e famiglie in difficoltà economica (dal valore di 11 mila euro). Quest’anno l’amministrazione manfreda ha deciso di sostenere La Bottega della Loggetta che proprio l’anno scorso è riuscita a far partire due progetti per l’indipendenza abitativa dei 10 ragazzi che gestiscono l’attività di Piazza 2 Giugno. Da diversi mesi infatti 4 ragazzi vivono 6 giorni la settimana in un appartamento in via Scalo Merci. Altri 5, in procinto di diventare 6, condividono un’abitazione in via degli Insorti. La domenica i ragazzi tornano a casa dalle famiglie, mentre durante la settimana sono affiancati, ma solo in determinate attività e orari, da operatori, sperimentando così una quasi completa indipendenza, basilare per il loro futuro.