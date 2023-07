“C’è sempre una prima volta! Il Re punta al Parco! Sabato 8 e Domenica 9 Luglio la Pro Loco di Punta Marina Terme presso il Parco Pubblico, situato nel cuore del paese, dedica totalmente due giornate al re della cucina romagnola, il cappelletto!

Lo stand gastronomico vi delizierà proponendo mister Cappelletto in diverse versioni di condimento.

Sabato 8 la serata sarà animata dell’esibizione del gruppo di danza sportiva YOU AND ME! Lo stand gastronomico sarà aperto Sabato alle ore 18,00 e domenica alle ore 12,00 e alle ore 18,00.”