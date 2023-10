“L’ampliamento della Classicana (Ss67) nel tratto fra Classe e il nostro porto con la consegna del cantiere fissata per l’11 ottobre concretizza, finalmente, l’ impegno di ANAS sollecitato dalle istituzioni locali, dall’Autorità Portuale e dalla Regione ormai da anni” afferma il presidente di TCR Giannantonio Mingozzi; “la comunicazione dell’assessore Andrea Corsini conferma la volontà dell’Emilia-Romagna di migliorare sensibilmente ogni via di accesso al porto, stradale e ferroviaria, favorendo i nuovi investimenti ed agevolando via via la realizzazione del nuovo Hub portuale”.

Mi fa piacere, sottolinea Mingozzi, che i lavori sulla Classicana potranno aumentare i livelli di sicurezza e sveltire l’afflusso dei traffici, stesso presupposto che vale per la Tangenziale, ma soprattutto mi preme ricordare che il rifacimento di quel tratto di strada favorirà anche l’accesso alle aree di logistica in destra e sinistra Classicana, oggi interessate a lavori di riempimento e di organizzazione degli accessi, come è ben visibile da chi transita in direzione porto”. “Il tema infrastrutturale, conclude Mingozzi è sempre più fondamentale per lo sviluppo del nostro scalo e mi auguro che anche per le esigenze ferroviarie, come il nuovo collegamento necessario per Trattaroli (come prolungamento di poco più un km dell’esistente) o il completamento delle nuove stazioni in destra e sinistra canale, siano impegni di lavoro attuabili con la massima sollecitudine”.