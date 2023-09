Un’anziana donna oggi poco prima delle 15, è morta mentre passeggiava sulla battigia, la donna improvvisamente e crollata a terra. Immediatamente sono accorsi i bagnini della Cooperativa di Cervia tentando di tenerla in vita in attesa del personale del 118. Purtroppo nonostante gli sforzi l’anziana è deceduta- Sul posto per i rilievi i marinai della Capitaneria di porto.