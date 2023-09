Alluvione: una manifestazione contro i ritardi del Governo. La proposta lanciata alla festa del Partito Democratico

Una manifestazione per protestare contro la gestione del Governo della ricostruzione dopo l’alluvione. L’idea è stata lanciata alla Festa Nazionale del Partito Democratico a Ravenna. Venerdì sera infatti era in programma un dibattito dedicato all’emergenza. A proporre chiaramente la manifestazione è stato Giuliano Zignani, presidente di ITAL-UIL, e l’idea non è subito dispiaciuta. Prima del sindacato, era stata l’assessore regionale alla protezione civile Irene Priolo a parlare di marcia. Proprio l’assessore è stata molto critica nei confronti del Governo, parlando di ritardi, chiedendo più fondi per imprese, per i cittadini e per eseguire i lavori, accusando il governo di aver voluto politicizzare la ricostruzione e disapprovando la scelta del generale Figliuolo a commissario straordinario.