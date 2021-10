Grave incidente stradale al porto di Ravenna dove un camion si è ribaltato in via Classicana intorno alle 7.30 di mattina. Ferito gravemente l’autista, un 35enne. L’incidente è avvenuto nei pressi della Setramar. Non è ancora chiara la causa dell’incidente. Sul posto si sono precipitati i mezzi del 118, con ambulanza, auto medica ed elicottero, i Vigili del Fuoco, e la Polizia Locale. Il camionista è stato estratto dall’abitacolo, ha ricevuto le prime cure e poi è stato trasportato con il codice di massima urgenza al Bufalini di Cesena. Dopodiché sono iniziati i rilievi da parte delle forze dell’ordine e le operazioni di svuotamento della cisterna trasportata dal mezzo pesante, contenente sementi.